رياضي / انتصاران وتعادل في انطلاقة الجولة 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
الثلاثاء 1440/7/19 هـ الموافق 2019/03/26 م واس
الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
أقيمت اليوم مباريات الجولة الـ 30 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بثلاث لقاءات جمعت بين العين والجبلين، والأنصار مع المجزل، والجيل أمام الوشم .
وحقق العين فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراته مع ضيفه الجبلين ، وارتفع رصيد العين لـ37 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الجبلين عند نفس الرصيد في المركز الخامس عشر ، وتعادل الأنصار والمجزل بهدف لكل منهما ، وارتفع رصيد الأنصار لـ41 نقطة بفارق نقطتين عن المجزل في المركزين الثامن والعاشر على الترتيب .
وعلى ملعب نادي الفتح، اقتنص الجيل ثلاث نقاط جديدة بعد الفوز على ضيفه الوشم بأربعة أهداف مقابل هدف ، وارتفع رصيد الجيل لـ42 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الوشم عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر .
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19:15ت م
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