الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأقيمت اليوم مباريات الجولة الـ 30 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بثلاث لقاءات جمعت بين العين والجبلين، والأنصار مع المجزل، والجيل أمام الوشم .وحقق العين فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراته مع ضيفه الجبلين ، وارتفع رصيد العين لـ37 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الجبلين عند نفس الرصيد في المركز الخامس عشر ، وتعادل الأنصار والمجزل بهدف لكل منهما ، وارتفع رصيد الأنصار لـ41 نقطة بفارق نقطتين عن المجزل في المركزين الثامن والعاشر على الترتيب .وعلى ملعب نادي الفتح، اقتنص الجيل ثلاث نقاط جديدة بعد الفوز على ضيفه الوشم بأربعة أهداف مقابل هدف ، وارتفع رصيد الجيل لـ42 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الوشم عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر .// انتهى //19:15ت م0283