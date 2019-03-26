الطائف 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستوج وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، اليوم الفرق الثلاثة الفائزة في منافسات (#أنا_أبرمج #I_Code) التي نظمتها كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، في الصالة الرياضية بعمادة شؤون الطلاب.وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور هشام الحمياني، أن تتويج الفرق الثلاثة الفائزة جاء بعد نجاحهم في حل مجموعة مشكلات، باستخدام لغات البرمجة (Java Script) و(Python) و(HTML) و(Arduino لبرمجة الهاردوير)، وتقويم الحلول من قبل لجنة تحكيم مكونة من ستة أعضاء بهيئة التدريس بالكلية.ولفت عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات إلى أن فعالية (#أنا_أبرمج #I_Code) استهدفت من له خلفية وإلمام بمهارات البرمجة (طلاب وطالبات السنتين الأولى والثانية في كلية الحاسبات).وتأتي منافسات (#أنا_أبرمج #I_Code) ضمن مبادرة جامعة الطائف لنشر ثقافة البرمجة بين جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، والتوعية بأهمية البرمجة وأثرها في شتى نواحي الحياة باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لوظائف القرن الـ21.وتهدف مبادرة (جامعة الطائف تبرمج TU Codes) التي أطلقها معالي مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مؤخراً إلى نشر الوعي البرمجي والثقافة الرقمية داخل الجامعة، من خلال المحاضرات التعريفية بمفاهيم البرمجة والتفكير المنطقي وحل المشكلات.وتسعى المبادرة إلى تأهيل مبرمجين لديهم القدرة على تصميم برامج بسيطة من خلال لغات البرمجة (Java Script) و(Python) و(HTML) و(Arduino لبرمجة الهاردوير)، وخلق بيئة تفاعلية تجمع بين المتخصصين وغير المتخصصين في مجال البرمجة، وتشجعهم على تعلم البرمجة ومعرفة مجالات استخدامها.وتستهدف مبادرة (جامعة الطائف تبرمج TU Codes) طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة من الكليات والإدارات كافة (متخصصين وغير متخصصين).// انتهى //19:15ت م0284