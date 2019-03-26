الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غداً, حفل تخريج الدفعة الـ 63 من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وذلك بمقر الجامعة بالرياض.وأعرب معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض، على رعايته الكريمة لحفل تخريج طلاب الجامعة، ومشاركة سموه أبناءه الطلاب فرحة تخرجهم, مشيراً إلى أن رعاية سمو أمير المنطقة شرف كبير وتتويج لجهود الدولة - وفقها الله - التي رعتهم وسهلت لهم كلُ السُبل للنهل من شتى العلوم في تخصصاتهم المختلفة ليكونوا لبنات صالحة منتجة في بناء الوطن الغالي العزيز.وأشار معاليه إلى أن الدولة - أيدها الله - وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تتطلع لانضمام هذه الكوكبة من أبناء الجامعة لإخوانهم في كل الميادين ليشاركوا من سبقوهم في تحقيق الرؤى التي رسمها ولاة الأمر - حفظهم الله - لهذه البلاد لتكون في مصاف دول العالم المتقدم.وأضاف : نحنُ نسعد اليوم بتخريج هؤلاء الشباب يحدونا التفاؤل والأمل أن نراهم يقودون عجلة التنمية بفكر الشباب وحماسهم نحو رفعة اسم بلادهم في شتى المحافل العلمية الدولية وتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات لتبقى بلادنا منارة للعلم والتفوق في شتى المجالات، كما هي دوماً بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الرؤية السديدة لولاة الأمر - أيدهم الله -.وسأل معالي الدكتور العامري في ختام تصريحه الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويسدد جميع أبنائه الخريجين.// انتهى //19:25ت م0286