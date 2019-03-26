الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساقتربت التصفيات الأولية من دوري المدارس لكرة القدم من الختام، حيث تستكمل حالياً عدة مباريات لمختلف المراحل التعليمية في عدد من المدن والمحافظات حتى الـ 29 من شهر مارس الجاري التي على ضوئها ستكتمل الفرق المتأهلة إلى مرحلة التصفيات الثانية القادمة حيث تؤهل أبطال 16 منطقة ومحافظة إلى بطولة النخبة المجمعة التي ستقام لـ 16 فريق للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك القادم بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة .وشارك في منافسات التصفيات الأولية من دوري المدارس عدد كبير وغير مسبوق من طلاب المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية للتعليم العام والأهلي تجاوز عددهم الـ 132 ألف طالب يلعبون في 47 محافظة .وتعد هذه النسخة الأولى من دوري المدارس الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم ويستمر هذا المشروع الرياضي الوطني لمدة خمس أعوام .وتشهد مباريات دوري المدارس في مختلف المدن والمحافظات اهتماماً كبيراً من أولياء أمور الطلاب، الذين يحضرون المباريات بشكل يومي لمتابعة مستويات أبنائهم الفنية، حيث قال عبدة محمد مشدخي والد الطالب مهند من فريق مدرسة عروة بن مسعود الابتدائية بمحافظة جدة: "دوري المدارس حضر في وقتٍ مهم مع ندرة المواهب في الأندية والمنتخبات ليكون أحد أهم الجهات التي تساند الأندية بمدهم بالمواهب التي سيكون لها أثراً ملموساً في المنتخبات السعودية .من جهته قال أحمد حسين حوبان والد الطالب باسم من فريق مدرسة البيروني الابتدائية: "إن دوري المدارس رائع جداً خصوصاً وإنه يقام تحت إشراف مختصين وتربويين يدركون أهمية هذه الفئة العمرية، وذلك يؤكد نجاحه لما وفرته هيئة الرياضة ووزارة التعليم من إمكانات وملاعب ومختصين ومنظمين ومسعفين وحكام من الاتحاد السعودي لكرة القدم" ، كذلك تحدث عبدالله سعيد باسهل والد الطالب أنمار من فريق مدرسة البيروني الابتدائية، قائلاً: "لدوري المدارس فوائد كبيرة جلها تصب في مصلحة الكرة السعودية، إضافةً إلى الحفاظعلى الشباب من فئة الطلاب في التعليم العام من ممارسة رياضتهم المفضلة في الشوارع ومواقع غير مؤهلة .وأكد سعيد علي الغامدي والد الطالب بسام من فريق مدرسة الحسن بن علي المتوسطة بمحافظة جدة أن مشاركة الأبناء في دوري المدارس أمر محفز لهم لبذل الكثير لإبراز مواهبهم والوصول إلى ما يصبون إليه بتحقيق أحلامهم بارتداء شعار المنتخب السعودي من خلال اختيارهم لتمثيل الأندية الرياضية .وتتواصل منافسات دوري المدارس في جميع المحافظات، ففي منطقة الحدود الشمالية يتنافس أكثر من 3491 طالباً من كافة المراحل الدراسية لإبراز مواهبهم وقدراتهم البدنية في رياضة كرة القدم على ملاعب التعليم في محافظات عرعر وطريف ورفحاء، حيث شهدت مباريات مدارس محافظة عرعر إقامة 115 مباراة، وأكثر من 204 مباريات أقيمت في محافظتي رفحاء وطريف، وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي سليمان الحميد أن "دوري المدارس مشروع مميز تقوم عليه هيئة الرياضة ووزارة التعليم بالتعاون مع شركة صلة الرياضية لخدمة الرياضة السعودية، الذي يسعى لاكتشاف المواهب الكروية في المدارس ورعايتها وغرس تعاليم كرة القدم في أماكن آمنه مجهزة وسط تشجيع من القيادات في جميع المجالات التنظيمية والتدريبية والتحكيمية والفنية" .ومن شمال المملكة إلى جنوبها، اختتمت منافسات دوري مدارس تعليم بمنطقة جازان شهرها الأول وسط منافسات مثيرة وحاسمة خلال المرحلة الأولى من التصفيات، وأوضح رئيس اللجنة الفنية في تعليم منطقة جازان حمد كريري بأنه "خلال الشهر الأول وصل عدد الفرق المشاركة 1817 فريقاً وبلغ عدد المباريات 1310 مباريات لعبت على 11 ملعباً في 6 محافظات، وقد شارك في المباريات 15137 لاعباً حيث بلغت المحصلة التهديفية خلال الشهر الأول 2270 هدفاً"، مبيناً بأن "دوري المدارس بأرقامه التي حققها خلال الشهر الأول دليل على قوة الفرق وسعيها للظفر بتمثيل المنطقة ضمن المراحل المؤهلة على مستوى المملكة".وفي جانب آخر، سطر معلم التربية البدنية في ثانوية نجران مانع عائض أروع الأمثلة من خلال ما يقدمه من تنظيم رائع للمباريات التي تقام على ملعب المدرسة ضمن دوري المدارس، حيث استحداث معلق ميداني من طلاب المدرسة للتعليق والوصف على المباريات، بالإضافة إلى مساهمته في تكريم المدارس التي تقطع مسافات طويلة في منطقة نجران من أجل المشاركة في دوري المدارس، إلى جانب تأمين صيدلية بها جميع متطلبات الإسعافات الأولية، وأداء النشيد الوطني قبل بداية المباريات، إذ يشارك في دوري المدارس بمنطقة نجران 165 فريقاً يمثلون 89 مدرسة يلعب في هذه الفرق 2119 طالباً على ثلاثة ملاعب .وشهدت الأدوار التمهيدية إقامة 205 مباراة وصل فيها عدد الأهداف إلى 914 هدفاً، وبرز خلالها عدداً من الموهوبين في رياضة كرة القدم .ونوه المدرب الوطني غازي الخشرم بأهمية إقامة دوري المدارس على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن "دوري المدارس أسهم في إحياء الرياضة المدرسية وأعاد التنافس بين جميع مناطق المملكة .// انتهى //19:26ت م0287