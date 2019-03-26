الطائف 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساختتمت بطولة تحدي رجل الدفاع المدني والأنشطة الرياضية المختلفة بمنطقة مكة المكرمة لعام 1440 هـ ، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي, وذلك على ميدان التحمل بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف والمقام بحديقة الردف.وقدم اللواء المطرفي الجوائز على الفرق والأفراد المتفوقين في جميع المسابقات, معرباً عن سروره بما شاهدة من منافسة شريفة بين رجال الدفاع المدني ولما لها من انعكاسات إيجابية على الأعمال الميدانية التي يقدمها الدفاع المدني.// انتهى //19:31ت م0288