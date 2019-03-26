الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، يرافقه معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد قرار الحربي ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ومعالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي، قادة القطاعات الأمنية المشاركين في التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وطن 89 .واستمع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء إلى شرح عن التمرين وما يحققه من تنسيق وتطوير وتفاعل بين كافة قطاعات قوى الأمن الداخلي.من جانبه أكد معالي الفريق أول القحطاني أن الهدف من التمرين هو تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي وصولا إلى أعلى درجات المهنية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لمواكبة رؤية المملكة 2030م.// انتهى //19:44ت م0289