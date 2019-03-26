الطائف 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستواصلت اليوم فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة الطائف بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة تحت عنوان " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا" .وتضمنت فعاليات اليوم أركانًا توعويةً وتثقيفيةً، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية، إضافة إلى فعالية توعوية إرشادية، لرفع الوعي لدى المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة, وتوزيع هدايا وعدد كبير من الشتلات على الزوار .وتخلل الفعالية حملة تنظيف وتشجير في شارع الحدائق بجوار سوق الخضار المركزي، وحديقة الشجرة بالسداد، نفذه فريق عمل فني متخصص في مجال البيئة، لتوعية الزوار بأهمية البيئة، وبإشراف مدير المكتب المهندس حمود الطويرقي، وبمشاركة كل من أمانة الطائف وإدارة التعليم والمعهد العلمي ومدارس طلائع المبدعين وجمعية فتاة ثقيف بالطائف.// انتهى //20:38ت م0299