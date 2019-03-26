الطائف 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستفقد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل استعدادات منتزه الردف السياحي، من خلال الوقوف على آخر الاستعدادات الجارية لمهرجان الورد الطائفي 15، الذي سيقام بمنتزه الردف خلال الفترة من 28 رجب الجاري وحتى 18 شعبان من العام الحالي.وتضمنت الجولة الوقوف على جهود الأمانة في الإعداد والتجهيز وإنشاء سجادة الورد والزهور، وتنفيذ الأعمال التجميلية بموقع المهرجان، وتهيئة مداخل ومخارج المتنزه، إلى جانب تنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الخدمات العامة من إنارة وتمديدات كهربائية وإضاءة تجميلية، وصيانة المرافق الخدمية بمنتزه الردف والمواقع المحيطة، وتهيئة مواقع الفعاليات والأنشطة المرافقة، وتجهيز النافورة التفاعلية، وتأهيل الممشى والأسيجة والأرصفة والألعاب الرياضية، وتعزيز ألعاب الأطفال والجلسات العائلية.واستمع من المختصين بالإدارة العامة للحدائق والتجميل إلى شرح عن الأعمال الجارية، والتصاميم الجديدة لسجادة الورود والزهور، والأعمال التي ستنفذ للأسرة والطفل، وكميات شتلات الزهور والورود التي ستوزعها الأمانة على الزوار، إضافة إلى جهود إقامة المحمية الزراعية والمشتل، ونموذج الحديقة المنزلية، والفعاليات والبرامج التي ستقام على مدار أيام المهرجان.وشدد على ضرورة تهيئة المرافق والخدمات لاستقبال كثافة كبيرة من الزوار، وتعزيز الأعمال التنظيمية بما يحقق النجاح المأمول للمهرجان، والتنسيق المبكر مع الشركاء بالقطاعين العام والخاص، وتأمين المشاركة الفعالة لمزارعي الورد والمنتجين، وللأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الشرائح، ودعم الجهد التوعوي بأهمية المحافظة على المرافق العامة والمسطحات الخضراء والحفاظ على النظافة.وأهاب أمين الطائف بتظافر الجهود بين الأمانة وجميع القطاعات المختصة من الشركاء، وتذليل العقبات كافة، وتوفير جميع الإمكانات لإظهار مهرجان الورد الطائفي لهذا العام بالشكل الذي يليق بهذه المحافظة السياحية والزراعية .// انتهى //20:38ت م0300