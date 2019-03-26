موسكو 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساختتمت أمس في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي "سبل التعايش السلمي بين الأديان: دور العلماء والدبلوماسيين والمهتمين في تحقيقه" الذي شارك فيه أكثر من 200 شخصية دينية وسياسية وإعلامية وفكرية إسلامية ومسيحية من أكثر من 40 دولة.وأوصى المؤتمر، بدعوة قادة الدول والدبلوماسيين والشخصيات الدينية والسياسية وذوي السمعة العالية من العلماء من مختلف أنحاء العالم إلى توحيد جهودهم بغية تطوير التعايش السلمي والتعاون بين الشعوب والأديان والثقافات.وتضمنت إقرارات الوثيقة الختامية، الإقرار باعتبار المؤتمر حدثًا مهمًا يتماشى مع متطلبات العصر، ويهدف إلى إيجاد حلول فعالة لمشاكل التعاون بين الشعوب والأديان والثقافات، كما حث جميع دول العالم على اتخاذ موقف صارم تجاه التقيد بمعايير القانون الدولي فيما يتعلق بحرية الفكر والمعتقد، وبالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في هذا الصدد وبتنفيذها، خاصة في ظل الظروف الراهنة من التوتر في العلاقات السياسية الخارجية في العالم.كما أكد المؤتمر على التأثير الإيجابي الذي لعبه العمل المشترك في هذا المؤتمر على تنمية الحوار بين الأديان، مع التعبير للمشاركين عن الامتنان على ما قاموا به من أنشطة في سبيل الحفاظ على السلام والوئام بين الأديان وتعزيزهما.// انتهى //20:41ت م0303