عام / فريق القوات البحرية يحقق إنجازاً دولياً في غوص الأعماق العسكري
الثلاثاء 1440/7/19 هـ الموافق 2019/03/26 م واس
الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
حقق فريق من القوات البحرية الملكية السعودية ممثلاً في سبعة غواصين من مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة إنجازاً دولياً في غوص الأعماق العسكري (80 متر +) والذي جرى ضمن دورة غوص الأعماق التي اختتمت في مياه البحر المتوسط بالقرب من مدينة طولون الفرنسية .
وبذلك تُعد المملكة ثالث دولة على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز المتميز بعد فرنسا وإسبانيا.
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20:44ت م
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