الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسحقق فريق من القوات البحرية الملكية السعودية ممثلاً في سبعة غواصين من مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة إنجازاً دولياً في غوص الأعماق العسكري (80 متر +) والذي جرى ضمن دورة غوص الأعماق التي اختتمت في مياه البحر المتوسط بالقرب من مدينة طولون الفرنسية .وبذلك تُعد المملكة ثالث دولة على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز المتميز بعد فرنسا وإسبانيا.// انتهى //20:44ت م0307