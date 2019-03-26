نجران 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بنجران اليوم، جولات تفتيشية على محال تأجير السيارات ومنافذ بيع المفروشات والأثاث المنزلي بالمنطقة.وأوضح أمين عام لجنة توطين الوظائف بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن لجنة توطين الوظائف زارت 33 محلًا لتأجير السيارات بالمنطقة،وحصرت 64 موظفًا سعوديًا يعملون بها، فيما رصدت 22 عاملًا من الوافدين يعملون في مهن عمال النظافة وفنيين، مبينًا أن نسبة التوطين في قطاع السيارات بلغت أكثر من 85%.وأشار إلى أن لجنة حصر الوظائف قامت بحصر الفرص الوظيفية في 12 محلًا لبيع المفروشات والسجاد والأثاث المنزلي بالمنطقة وبلغت 9 فرص وظيفية.// انتهى //20:44ت م0308