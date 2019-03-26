جدة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسنظمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ممثلةً في كلية الإقتصاد والإدارة بمقرها اليوم، محاضرة علمية توعوية بعنوان "مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي"، بحضور عدد من الأكاديميين والطلاب من الشطرين.وتناول المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد، عددًا من المحاور خلال اللقاء، من بينها أهمية التقنية في حياتنا اليومية، وجهود المملكة في مكافحة الجريمة من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كاشفًا عن صدور أكثر من 1000 حكم قضائي في الجرائم المعلوماتية في العام 2017 م.وناقش أبوراشد مع المشاركين عددًا من القضايا المعلوماتية كالتشهير، وقضايا التنصت والتهديد والابتزاز والاحتيال، مستشهدًا بعدد من الأمثلة التي قام بسردها.وشهدت المحاضرة عددًا من المداخلات والتساؤلات التي أثرت النقاش.// انتهى //20:44ت م0309