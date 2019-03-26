الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسدشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي اليوم، معرض "التجارب التربوية في مواد التربية الإسلامية" بمكتب التعليم بشرق الدمام، بحضور مدير المكتب محمد بن مبارك الزهراني، وذلك بمتوسطة الأمير سعود بن جلوي.وأعرب الدكتور العتيبي، عن سعادته بافتتاح المعرض، مثنيًا على حسن التنظيم والتنوع في طرح الأفكار المبتكرة بالمعرض التي شاهدها من قبل الطلاب، مشيرًا إلى أن المعرض يسهم في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطة الوزارة المتعددة في خدمة الميدان التربوي، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره للقائمين على المعرض في شعبة التربية الإسلامية بمكتب تعليم شرق الدمام، والمدارس المشاركة على حسن الإعداد والتنظيم.من جانبه نوه مشرف التربية الإسلامية حسن الزياني، أن معرض التجارب التربوية بقطاع التعليم بشرق الدمام يستقطب أهم التجارب المميزة في مواد التربية الإسلامية بالقطاع، باستعراضها من خلال أركان المعرض المختلفة التي بلغت 12 ركنًا، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المعلمين، وبث روح المنافسة لدى الطلاب في الحصة الدراسية، وإيجاد طرق محفزة ومشوقة لتدريس الطلاب، وتحسين وتعزيز العملية التعليمية بالميدان التربوي، وتحويل الجانب النظري إلى التطبيقي الذي يستهدف معلم التربية الإسلامية من كل مدرسة بالقطاع .// انتهى //20:55ت م0310