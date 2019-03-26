الرياض 19 رجب 1440 الموافق 26 مارس 2019 واس.عقد التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض اليوم ورشة عمل عن "ثقافة سلامة المرضى" بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، ومدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتورعبدالاله هوساوي، وقيادات المنشآت الطبية التابعة للتجمع وذلك بمدينة الملك سعود الطبية.وأوضح الدكتور التميمي أن الورشة تأتي في وقت مهم حيث يتطلب من الجميع التركيز على تعزيز سلامة المرضى، تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020، وأهداف رؤية المملكة 2030.من جانبه تحدث المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله هوساوي في محاضرة عن سبل تعزيز مفاهيم ومبادئ سلامة المرضى وطرق تحسين ممارسات سلامة المرضى لتوفير خدمات صحية بجودة عالية .وأكد هوساوي أن سلامة المرضى تعد إحدى أهم أولويات منظومة الصحة لكونها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، مقدما شكره لقيادات التجمع الصحي الأول ولمدينة الملك سعود الطبية لاحتضانها ورشة العمل.//انتهى//21:03ت م0311