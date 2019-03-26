السيح 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسنفذت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز اليوم ، برنامجًا توعويًا ‏بالتعاون مع تعليم الخرج تحت عنوان " الطريق إلى جامعتك" وذلك في مقر الثانوية السادسة للبنات بمدينة السيح.وتناولت مشرفة القبول والتسجيل بالعمادة هدى الجليفي خلال لقاءها بالطالبات عدة ‏محاور منها كيف تختار التخصص لطالبات الأول ثانوي ، وإجراءات التقديم على الجامعات لطالبات الثالث ثانوي ، إضافة إلى التعريف بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وفروعها ومعايير المنافسة في القبول ، وتمت الإجابة على العديد من استفسارات وتساؤلات الطالبات.// انتهى //21:11ت م0312