نجران 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع المختبر الإقليمي بالمنطقة اليوم، حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك بمقر الفرع بالمنطقة.وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الحملة تأتي في إطار تحقيق الفرع لمسؤوليته الوطنية والشرعية، ومواصلة ما بدأته الوزارة منذ بداية عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في تفعيل مثل هذه المبادرات، ودعمًا للجنود المرابطين على الحدود، لافتًا إلى أن الحملة لقيت إقبالًا متميزًا من منسوبي الفرع، انطلاقًا من حسهم الوطني ورغبتهم في الأجر والمثوبة، ودعمًا للأبطال الذين قدموا أنفسهم ودماءهم رخيصة لحماية أرض الوطن ومقدساته الإسلامية.// انتهى //21:38ت م0315