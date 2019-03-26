الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأقام معهد العاصمة النموذجي بالرياض مساء أمس الحفل الختامي ومسيرة الخريجين لطلاب المعهد بالرياض للعام الدراسي 1439 / 1440هـ, بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم لوحة ترحيبية لأطفال المعهد, لتنطلق بعدها مسيرة الطلاب الخريجين، ثم توالت بعدها فقرات الحفل.حيث قدم الطلاب عبدالله الجريسي ونواف العمرو وياسر الهديل وعبدالله الجميعة كلمة الطلاب الخريجين، عبروا فيها عن شكرهم لمدير تعليم الرياض على حضوره الحفل وموجهين شكرهم وتقديرهم لأولياء أمورهم ولمعلميهم على مابذلوه من جهد ومتابعة ، كما وجه الطلاب كلمة لزملائهم الخريجين مقدمين التهنئة لهم على التخرج، طالبين منهم بذل المزيد من الجهد في مرحلتهم التعليمية المقبلة لخدمة وطنهم.بعدها شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لمنجزات وأنشطة المعهد خلال العام الدراسي 1439/ 1440هـ.من جهته ألقى مدير عام المعهد عادل الطخيم كلمة قال فيها: نسعد هذه الليلة بتخرج دفعة جديدة من طلاب المعهد تقارب المئتي خريج، ونبارك للطلاب الخريجين، ولوالديهم و لأهلهم ، سائلين الله لهم دوام التوفيق والسداد.وتضمن الحفل لوحة فنية وأوبريت بعنوان " ملحمة وطن العراقة والطموح " تحكي هذه الملحمة عن جهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - في توحيد البلاد، ثم أبنائه الملوك من بعده، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - و الرؤية المستقبلية للوطن.وفي نهاية الحفل كرم الوهيبي الفائزين بجائزة " الأمير أحمد بن عبدالعزيز للأداء المتميز " في دورتها الرابعة، وكذلك تكريم المتقاعدين والعديد من الجهات المتعاونة مع المعهد.حضر الحفلَ عددٌ من أعضاء مجلس إدارة جمعية خريجي المعهد، وأولياء أمور الطلاب الخريجين.// انتهى //21:42ت م0317