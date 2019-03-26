الدوادمي 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدوادمي أمس، مخيم بيئي في منتزه البيضتين ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالمحافظة تحت شعار" نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا "، بمشاركة طلاب مدارس المحافظة وكشافة التعليم وطلاب المعهد العلمي والمعهد الثانوي الصناعي ورابطة الدوادمي الخضراء والهلال الأحمر.واشتملت الفعالية على حملة تنظيف المنتزه، وتوعية المشاركين بأهمية المحافظة على نظافة المنتزهات، وغرس بعض الشتلات البرية وتوزيع عدد منها على المشاركين، بالإضافة إلى توزيع هدايا على الأطفال المشاركين.ويهدف المخيم البيئي إلى زيادة الوعي البيئي والبعد عن الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة وتفعيل دور المجتمع في المحافظة على البيئة.// انتهى //21:46ت م0319