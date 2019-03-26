تونس 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساختتمت بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال المؤتمر الإعلامي الثاني لنشر إنجازات منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وأنشطتها، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن المنظمات العربية ووزارات الإعلام في الدول العربية من بينها المملكة.وناقشت جلسات اليوم موضوعين أساسيين هما " التعليم واحتياجات سوق العمل في المنطقة العربية " و " دور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية".وكان المؤتمر قد بحث موضوعات تتعلق بالعمل العربي المشترك، مع استعراض بعض التجارب الناجحة والنموذجية والمشاريع الطموحة، من خلال عدة محاور من بينها التعليم واحتياجات سوق العمل في المنطقة العربية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والاقتصاد والإعلام الرقمي والتحديات الراهنة في المنطقة العربية، والاستقرار الأمني والتنمية الشاملة في المنطقة. العربية ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والزراعة الذكية والاستثمار في المنطقة العربية.كما تزامنت أعمال المؤتمر مع انعقاد معرض خاص بمؤسسات العمل العربي المشترك وأنشطتها وأبرز إنجازاتها.يذكر أن المؤتمر يهدف إلى إبراز عمل المنظمات العربية والتعريف بها وبإنجازاتها، وأثر المشاريع والبرامج التي تنفذها، وتوثيق التواصل والتنسيق والتكامل بين مؤسسات العمل العربي كافة، كأذرع فنية لجامعة الدول العربية، إضافة إلى الإسهام في زيادة الوعي العربي بأهمية العمل العربي المشترك، ودوره وأهمية دعمه، مع التأكيد على ضرورة تفاعل الإعلام العربي مع أنشطة الجامعة ومنظماتها المتخصصة، وتقديم التجارب الناجحة والمتميزة من المشاريع والأنشطة التي تقدمها المنظمات العربية المتخصصة في المنطقة العربية.// انتهى //21:49ت م0320