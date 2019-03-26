سكاكا 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات اليوم، البرنامج التدريبي "ممارس القيادة المدرسية" للمرحلة الثالثة.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي بعد زيارته لمركز التدريب التربوي بسكاكا أهمية حضور قادة المدارس لهذا البرنامج، باعتباره برنامجًا هادفًا نفذ لتحسين العديد من الممارسات القيادية، وتهيئة القادة للتعامل مع تحديات المستقبل، متطلعًا أن يحقق البرنامج نتائج إيجابية نحو قيادة مدرسية فاعلة، والمساهمة الفعلية والميدانية في جودة التعليم وتطويره بما ينعكس على رؤية 2030.وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين" محمد بن عوض الصلهام أن البرنامج يعد من ضمن مشروع التطوير المهني للقيادات المدرسية، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة زمنية للتدريب جميع قادة المدارس، استهدف 207 متدربين على 9 مجموعات تدريبية، ويشمل جميع المكاتب التعليمية لمدة ثلاثة أيام تدريبية.كما زارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، القاعات التدريبية للبرنامج، مؤكدة أن هذه البرامج فرصة للنمو الوظيفي واكتساب العديد من المهارات القيادية مثل قيادة عمليات التخطيط والتغيير ضمن البيئة المجتمعية ومعرفة الأدوار في البناء والتنفيذ.وثمنت مديرة إدارة التدريب التربوي "بنات" لطيفة بنت إبراهيم الخليف الجهد المبذول في إعداد الحقيبة التي تعد ثمينة بمحتواها العلمي، ومرجعًا للقائدات والمدربات اللاتي يمتلكن خبرة قيادية وتدريبية سعيًا لتحقيق أهداف البرنامج الذي يستهدف 175 متدربة على 7 مجموعات تدريبية شاملًا جميع مكاتب التعليم.// انتهى //21:49ت م0321