الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسواصل مهرجان أفلام السعودية في دورته الخامسة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي"إثراء" فعالياته المتنوعة لليوم الثالث على التوالي، بعرض مجموعة من الأفلام للصغار والكبار، ليبلغ عدد الأفلام المعروضة منذ انطلاقة المهرجان نحو 64 فيلمًا.وتضمنت الفعاليات ندوة بعنوان" الاستثمار السينمائي" التي أكدت على أهمية الاستثمار السينمائي العالمي، وتطلعات المستثمرين في دول الخليج، وندوة أخرى بعنوان" الفيلم الكويتي من بس يا بحر إلى كومبارس"، تناولت تجارب وتاريخ صناعة الأفلام في الكويت منذ السبعينات حتى اليوم.كما شهدت الفعاليات توقيع كتاب"روبرت دي نيرو وصدمة التحوّل" للناقد السينمائي البحريني أمين صالح، وكتاب آخر " سينمائيات سعودية... قراءة في أفلام مختارة" لخالد ربيع السيد، إضافة إلى مجموعة من الورش التدريبية، شملت ورشة "التدريب العملي على الرسوم المتحركة" بمركز إثراء، وأخرى عن استكشاف أنواع مختلفة من الإنتاج، إضافة إلى ورشة بعنوان "هل يمكن أن يكون العمل التجاري إبداعيًا".// انتهى//22:00ت م0322