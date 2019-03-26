جدة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساستعرضت جلسات وورش عمل ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت "، بمحافظة جدة في يومه الثاني, بفندق الريتزكارلتون, مفهوم الامتياز التجاري في المملكة, وتحديات المنطقة وفرص الامتياز التجاري, وقصة نجاح شركة أطعمة سعودية, ورؤية مشهد المطاعم في المملكة, وكيف تحول مشروعك إلى امتياز تجاري, والامتياز التجاري وسيلة للنمو على الصعيد العالمي.وشهدت أعمال الملتقى, 6 ورش عمل تحدثت عن قطاع الامتياز التجاري وكيفية بناء علامة تجارية, والتعريف بعقد الامتياز التجاري, وشروطه ونصوصه, بجانب مشاركة 12 جهة استشارية بقسم الخدمات الاستشارية، الذي أعدته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الملتقى، لتقديم الخدمات الاسشارية والقانونية للزوار بشكل مجاني وفوري.كما اطلع زوار المتلقى من خلال جناح " منشآت " على مبادارت الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة, تمثل تلك البرامج, الامتياز التجاري, طموح, وفنار, والخدمات المخفضة, والتمويل، والتجارة الإلكترونية.من جانب آخر تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة" منشأت "، وبنك التنمية الاجتماعية, يقوم بموجبها بنك التنمية الاجتماعية، بإدراج منتج تمويل خاص بالامتياز التجاري ضمن منتجاته التمويلية, فيما تقوم "منشآت "بترشيح المانح والممنوح للبنك وفق الاشتراطات واللوائح المعمول بها.// انتهى //22:02ت م0323