الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسنظمت جامعة الملك سعود أمس, "ملتقى تطوير القيادات النسائية "بدورته الثالثة, بمشاركة عدد من القياديات السعوديات في جلسة حوارية أدارتها كل من عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية الدكتورة ميساء القرشي وعميدة أقسام العلوم الإنسانية الدكتورة غزيل العيسى.وبُدئ الملتقى بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية ألقتها رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى ومساعدة المشرف لمكتب تحقيق الرؤية للتحول الدكتورة عبير الحربي، رحبت فيها بالحضور واستعرضت عدد من الخطط والدراسات المستقبلية لدى جامعة الملك سعود .تلا ذلك عقد الجلسات الحوارية والتي شملت 3 محاور تناولت بمحورها الأول " الدور القيادي للمرأة السعودية في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة" ألقتها النائبة السابقة لوزير التعليم نورة الفايز عرضت تجربتها في تولي أول منصب قيادي في وزارة التعليم منذ عشر سنوات، والتحديات التي واجهتها, بالإضافة إلى أبرز الصفات القيادية الناجحة.وتضمن المحور الثاني " تمكين القيادات السعودية في المملكة"، قدمتها مديرة عامة استقطاب وتمكين التوظيف في وزارة الخدمة المدنية الدكتورة تغريد الهداب، أوضحت فيها دور وزارة الخدمة المدنية في تمكين المرأة ودور اللائحة المدنية التي صدرت مؤخرًا في ذلك.واختتم الملتقى بالمحور الثالث " الإستراتيجية الوطنية للمرأة " قدمتها الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، بينت فيها أبرز الإنجازات والخطوات التي أسهم مجلس شؤون الأسرة في تحقيقها لدعم المرأة السعودية.وفي نهاية الملتقى تم تكريم المتحدثات بالجلسات الحوارية, واللجان المنظمة للملتقى.يذكر أنه جرى خلال اللقاء عرض المبادرات النوعية التي أسهمت في مجالات تمكين المرأة والتصويت لأفضل مبادرة وتم اختيار مبادرة "التعاقب الإداري".// انتهى //22:20ت م0325