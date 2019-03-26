جدة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغًا بتاريخ 1440/7/17هـ عن تعرض مقيم من الجنسية السودانية لاعتداء من أشخاص مجهولين والاستيلاء على أمواله بالقوة، وذلك في أحد الأحياء السكنية جنوب محافظة جدة.وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري بتوفيق الله عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، والقبض على أحدهم، يمني الجنسية، حيث تم إيقافه ومتابعة الإجراءات الأمنية للقبض على شريكيه في الجريمة وهما اثنان من الجنسية الإثيوبية، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.// للصحف فقط // // انتهى //22:21ت م0326