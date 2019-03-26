الأمم المتحدة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا، الأعضاء في مجلس الأمن، رفضها القرار الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.وقال سفراء هذه الدول، طبقًا لقرارات الأمم المتحدة في بيان لها خلال اجتماع لمجلس الأمن صباح اليوم الذي خصص للشرق الأوسط، " لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ يونيو 1967م، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا نعتبرها جزءًا من أراضي دولة إسرائيل".وأضاف البيان " إن ضم الأراضي بالقوة يحظره القانون الدولي، وأي إعلان بشأن تغيير الحدود من جانب واحد يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وأكدت إندونيسيا " أن قرار الولايات المتحدة يعد انتهاكًا خطيرًا للغاية للقانون الدولي، وأنه أمر غير مقبول إطلاقًا".// انتهى //22:49ت م0327