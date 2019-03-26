الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستأهل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا إلى كأس آسيا 2020 بعد تعادله مع شقيقه الإماراتي بهدف لكل منهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الإمارات.وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 51 من عمر المباراة عن طريق اللاعب زايد العميري، ولم يمكث الأخضر الشاب كثيرًا من أجل تعديل الأوضاع وجاء ذلك عن طريق سعد السلولي الذي أدرك التعادل في الدقيقة 64.وبدأ الأخضر الشاب المباراة بتشكيل مكون من محمد الربيعي، عبد الله حسون، حسان التمبكتي، عبد الإله العمري، عبد الرحمن غريب، ناصر العمران، عبد الرحمن اليامي، عبد الله اليوسف، حسن القيد، سعد السلولي، محمد المجحد.وكان المنتخب قد تمكن من الفوز في الجولة الأولى من التصفيات على جزر المالديف بستة أهداف دون رد قبل أن يُكرر الفوز في الجولة الثانية على لبنان بهدفين دون رد.// انتهى //22:53ت م0329