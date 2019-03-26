الظهران 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساستقطبت فعالية " إثراء لاب " التي ينفذها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ضمن فعاليات "موسم الشرقية"، أكثر من 10 آلاف زائر، وذلك في مجمع الظهران.وتضمنت الفعالية معارض تفاعلية متنقلة تعليمية وابتكارية لمحبي المعرفة، تعتمد على الإبداع في مجالات العلوم، والهندسة، والرياضيات، والتقنية الحديثة، وتناسب كافة الزوّار من جميع الأعمار والفئات، حيث تقام الفعالية خلال موسم الشرقية في كل من حفر الباطن والظهران والأحساء والخفجي والنعيرية والجبيل الصناعية.وتأتي فعالية " إثراء لاب " ضمن الفعاليات العديدة والمتميزة التي يقدمها "موسم الشرقية" لإثراء المعرفة بطريقة إبداعية مبتكرة، وتقديم المادة العلمية بأسلوب تفاعلي مميز، وتنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي لتنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.// انتهى //23:39ت م0339