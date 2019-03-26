الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بالدمام بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور"، مساء غد، محاضرة بعنوان "القواعد الشرعية في تربية الأولاد"، يشارك فيها الشيخ مشبب بن فهد القحطاني، والشيخ أحمد بن محمد الجراح، وذلك بجامع فاطمة الزهراء بحي بدر بالدمام.وتتناول المحاضرة عدة محاور منها فضل نعمة الأولاد، ووجوب التربية والمتابعة، والتربية على الكتاب والسنة، والحذر من المناهج المخالفة، وأثر الصلاة في التربية، وأثر الصحبة الصالحة في التربية، وتربية الأبناء على حب الوطن وحب العلماء، إضافة إلى أثر وسائل التواصل الاجتماعي على التربية.// انتهى //23:41ت م0340