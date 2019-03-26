سكاكا 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسشارك المعهد العلمي بمنطقة الجوف في فعاليات أسبوع البيئة التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة .وجرى خلال الفعاليات التي أقيمت في مقر المعهد إشراك الكادر المدرسي من أساتذة وطلاب في فعاليات الأسبوع، من خلال إقامة عدد من الأنشطة وغرس الأشجار في فناء المعهد.وثمن فرع الوزارة للمعهد هذه المبادرة والمشاركة مع الفرع في الفعاليات والمناسبات.//انتهى//23:44ت م0341