الرياض 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستقام مواجهتان غداً في الجولة الثانية من الدور ربع النهائي من الأدوار النهائية بلاي أوف للدوري الممتاز لكرة السلة حيث يلتقي الهلال مع ضيفه الأهلي والنصر أمام الاتحاد.وتقام مباراة الهلال والأهلي في الرابعة عصرا في صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض وعقب اللقاء تنطلق مواجهة النصر أمام الاتحاد.ويملك فريقا الأهلي والنصر فرصة التأهل للدور نصف النهائي في حال فوزهما في الجولة الثانية دون الحاجة للعب الجولة الثالثة بعد فوزهما في المباراة الأولى.// انتهى //23:46ت م0342