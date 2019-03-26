الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، احتفلت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، اليوم بتخريج الدفعة الرابعة عشر من طلابها ، بحضور مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر بن محمد الزهراني، وعميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة، وذلك في مقر الكلية بالدمام.وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها أنطلقت المسيرة الآكاديمية، ثم مسيرة الخريجين .بعد ذلك ألقى الطالب فايز بن عبدالرحمن الشهري كلمة الخريجين عبر فيها عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته لحفل التخريج ، ولمدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على مشاركته الخريجين حفل تخرجهم ، مقدما رسالة فضل وعرفان للأهالي وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس.عقب ذلك ألقيت كلمة الآباء ألقاها وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور خالد بن محمد الشيباني نوه فيها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – من دعم وعاية واهتمام لقطاع التعليم ، معبرا عن الشكر الجزيل للكلية على ما قدمته من جهود في سبيل تأهيل الطلاب علمياً ومهنياً، وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب المعتمدة في الجامعات العالمية، مع التوظيف الأمثل لمعطيات التقنية الحديثة في تطوير أساليب التعلُم لدى الطلاب.وهنأ الدكتور الشيباني الخريجين بمناسبة تخرجهم ، حاثا إياهم على إكمال المسيرة وتقديم الإنجازات خدمة للدين وللوطن الذي ينتظر منهم الوفاء والعطاء.ثم ألقى عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة كلمة عبر فيها عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل ، ولمدير الجامعة وجميع من شاركهم فرحتهم بتخريج الدفعة الرابعة عشر من خريجي الكلية ، منوها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام كبير بقطاع التعليم .وهنأ أولياء الأمور والخريجين على إنجازهم ، حاثاً الخريجين على الجد والاجتهاد في مسيرتهم العملية والمساهمة في بناء مستقبل الوطن وأن يتقوا الله في السر والعلن .وفي ختام الحفل سلم مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد الشهادات للخريجين ، والتقطت الصور التذكارية .// انتهى //23:57ت م0344