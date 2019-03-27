يريفان 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واستغلب المنتخب الفنلندي على مضيفه الأرميني بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).وتعرض المنتخب الأرميني للهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك بهدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي، كما تعرض منتخب فنلندا أيضًا للخسارة في الجولة الأولى وخسر أمام مضيفه الإيطالي بهدفين دون رد.// انتهى //00:13ت م0345