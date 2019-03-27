الباحة 19 رجب 1440هـ الموافق 26 مارس 2019م واسحصل مركز الرعاية الصحية الأولية ببني فروة على المركز الأول على مستوى مناطق المملكة نظير تحقيقه أعلى نسبة من تقييم " سباهي "، وهي الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة .وثمن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج، هذا الإنجاز وحصول المركز على المركز الأول في كلمته خلال حفل تكريم أقيم بهذه المناسبة لخمسة مراكز للرعاية الصحية الأولية بصحة الباحة، وحصولهم على الاعتماد للمنشآت الصحية "سباهي" .//انتهى//00:17ت م0347