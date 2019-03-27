الدمام 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، احتفال غرفة الشرقية بمناسبة مرور خمسين عامًا على صدور أول عدد لمجلة الاقتصاد التي تصدرها الغرفة، بحضور رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعدد كبير من الإعلاميين ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وجمع من رجال الأعمال وذلك بمقر الغرفة بالدمام.وفور وصول سموه قام بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض الذي تنظمه غرفة المنطقة الشرقية، وتجول في أرجائه، حيث يتضمن تاريخ المجلة لخمسة عقود مضت، ثم عرض فيلم وثائقي يحكي تاريخ المجلة من خلال صور أغلفتها خلال الخمسين عامًا مضت.بعدها عزف السلام الملكي وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة الشرقية، وبالحضور وقال : "إن مجلة الاقتصاد، ما فتأت تناقش وتسلط الضوء على آمال وتطلعات قطاع الأعمال، نحو مزيد من العطاء لتنمية بلادنا الحبيبة ورفع شأنها، التي ظلّت حاضرة بتميز طوال الخمسة عقود الماضية، منسجمة مع كافة التطورات التي شهدتها بلادنا على الصعيدين الاقتصادي والإعلامي"وأضاف الخالدي إن المجلة تبنّت طوال الخمسة عقود الماضية رسالة إعلامية اقتصادية متخصصة تسعى من خلالها لدعم خطط التنمية، وصولًا لرؤية المملكة 2030، عبر توظيف الإمكانات والكفاءات والتقنيات لأجل رصد وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية وخدمة مشتركي الغرفة تبعًا لذلك، وإثراء المحتوى الإعلامي الاقتصادي بكل موضوعية ومهنية، ونشر الوعي على كافة الصعد والمناحي المرتبطة بالتنمية، مبينًا أن النهضة التي تمر بها بلادنا الغالية، تبرز أمامنا جملة من الطموحات والآمال، وفي عصر متغير ومليء بالتحولات على مستوى المحتوى الإعلامي والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام، ليس في بلادنا وحسب بل وفي مختلف دول العالم، فقد سعت غرفة الشرقية وإيمانا منها بدور الإعلام في صياغة المشهد الاقتصادي والتنموي إلى ترسيخ حضور هذه المطبوعة الرائدة لتكون منهلًا زاخرًا بالمعلومة لكل راغب في المعرفة والتعلم، بل وعزّزنا تواجدها في الفضاء الرقمي بإطلاق موقع إلكتروني منافس.وأشار إلى أن المجلة سعت لتبني خطاب إعلامي يتناسب مع كافة الشرائح المستهدفة، إذ لم يقتصر بحثها وقراءاتها وتحليلاتها على مجال دون آخر، فالمجلة هي لسان حال التاجر والمقاول والمزارع والمستثمر في الصناعة والسياحة وغير ذلك، كما أن نطاق اهتمامها لم يتوقف على الشركات أو المنشآت الكبيرة والعملاقة، بل أولت عناية فائقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فسعت لتقديم جملة من المقترحات والتوصيات لرفع مستوى مساهمة هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني، كما أن (الاقتصاد) لم تقتصر على متابعة الشأن المحلي، فكانت صدى للاقتصاد السعودي الذي بات أهم 20 اقتصادًا على مستوى العالم، فالمجلة تسير على هذا النحو، و تعالج القضايا التي تؤكد "عالمية" الفكر والمنهج الاقتصادي السعودي الرائد.وفي ختام كلمته قدّم الخالدي خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل لغرفة الشرقية ولقطاع الأعمال كافة، وعلى تفضله برعاية الحفل، والشكر موصول لكل الذين أسهموا في إطلاق هذا المنبر، وتطويره، وتحمّلوا الجهد والتعب من أجل أن تبقى منبرًا حاضرًا في مشهد الإعلام الاقتصادي، ومنهم القائمين على هذه المجلة في الجهاز التنفيذي والتحريري وكافة العاملين والكتاب والمحررين في هذه المجلة.عقب ذلك ألقى رئيس تحرير صحيفة الجزيرة ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، منوهًا بجهود سمو أمير المنطقة الشرقية، وسعيه الدؤوب في إحداث نقلة نوعية في المنطقة الشرقية، وفي كل موقع سابق كان فيه متألقًا ومنتجًا وفَعَالًا، وكأنه يحاكي والده، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - ويسير على خطاه وينفذ توجيهاته، ونصائحه، ، عادًا تشريف سموه لحفل المجلة تكريمًا وتثمينًا منه للصحافة الورقية دون استثناء.وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير المنطقة الشرقية هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وكرم سموه الداعمين والرعاة، وأطلق الموقع الجديد للمجلة.// انتهى //00:20ت م0348