مأرب 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد عبده عبدالله مجلي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ما زالت تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال استخدام مواقع في المياه الدولية للتدريب على القيام، بأعمال إرهابية مستخدمة قوارب بحرية، بتدريب من قبل خبراء إيرانيين.وأكد العميد مجلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مدينة مأرب اليمنية، أن الجيش اليمني ملتزم بالهدنة بشأن مدينة الحديدة، رغم استمرار خروقات مليشيا الحوثي، وأن المليشيا ارتكبت 1935 خرقًا في محافظة الحديدة، منذ البدء في تنفيذ الهدنة، لافتًا إلى أن تلك الخروقات أسفرت عن مقتل 110 مواطنين، وجرح 613 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.وذكر العميد مجلي أن مليشيا الحوثي الانقلابية، ارتكبت خلال 50 يومًا، (7921) انتهاكًا بحق المدنيين، في مناطق حجور في محافظة حجة شمالي غرب اليمن، وأن تلك الانتهاكات أسفرت عن مقتل 255 مدنيًا، بينهم 20 طفلًا، و30 امرأة، وجرح 480 آخرين، مشيدًا بدور تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدًا بأن عاصفة الحزم التي يصادف اليوم ذكرى انطلاقتها، تمثل إعادة الحياة إلى العمل العربي المشترك.// انتهى //00:20ت م0349