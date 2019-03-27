بيشة 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسرعى محافظ بيشة محمد بن سبرة مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلابها وطالباتها للعام الجامعي 1439هـ-1440هـ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية وأولياء الأمور.وبدئ الحفل الذي أقيم في قاعة الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات بالجامعة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور فلماً وثائقياً وأوبريتاً بعنوان" وطن العلم".عقب ذلك، ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور حامد نقادي كلمة ثمن خلالها رعاية سمو أمير منطقة عسير لفعاليات الجامعة واهتمامه المتواصل ببرامجها وأنشطتها المختلفة، مقدماً تحيات سموه وتهنئته للخريجين وأولياء أمورهم وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح والسداد.وقال الدكتور نقادي : إن احتفاء جامعة بيشة بهذه الكوكبة من أبنائها الخريجين يندرج ضمن رسالتها لتأهيل الكوادر الوطنية لأخذ دورهم للمشاركة في بناء وطنهم وتنمية مجتمعهم، منوهاً بما وفرته القيادة الرشيدة للعلم وطلابه مدللاً على ذلك بالنقلة النوعية التي شهدها التعليم الجامعي بكافة مستوياته في هذا العهد الزاهر.وهنأ الدكتور نقادي الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة التي سيخلدونها في ذاكرتهم وخص بالتهنئة طلاب كلية الهندسة الذين يمثلون أول دفعة من هذه الجامعة الفتية في تخصصي الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية، موصياً معاليه أبناءه الخريجين بالمحافظة على وطنهم والدفاع عنه، وبذل الجهد والاعتداد بقيم الدين الحنيف ومواصلة العمل والاجتهاد والمثابرة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها ورخاءها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن ينصر الجنود المرابطين على الحد الجنوبي وأن يمدهم بالقوة والثبات والنصر وأن يرحم الشهداء منهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.ثم ألقى فارس بن سياف المعاوي كلمة الخريجين أعرب خلالها عن سعادتهم وفرحتهم بما حصدوه من علم والوصول إلى المعرفة، مقدمين شكرهم لكل من أسهم في تعليمهم والأخذ بأياديهم لمواصلة دراستهم الجامعية. تلى ذلك مسيرة خريجي الدفعة الخامسة والتي ضمت تخريج أول دفعة من طلاب الماجستير وأول دفعة من طلاب كلية الهندسة، وبلغ عدد الخريجين 3092 طالباً وطالبة بواقع 743 طالبًا و 2349 طالبة من مختلف كليات الجامعة في بيشة والنماص وبلقرن وتثليث، ثم كرّم محافظ بيشة ومعالي مدير الجامعة الخريجين الحاصلين على مراتب الشرف.// انتهى //00:20ت م0350