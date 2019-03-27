الرباط 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسأجرى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، مساء اليوم بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض، الذي يزور المغرب حاليًا.عبّر الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما لمستوى العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشددين على أهمية تطويرها لتشمل عددًا من المجالات الحيوية، كما أكدا على ضرورة الرقي بالتعاون بين الدول الأفريقية في أفق تحقيق تنمية شاملة لجميع دول القارة.من جانبه، عبّر رئيس الحكومة المغربية عن استعداد المملكة المغربية لتقاسم خبراتها مع الصومال، مساهمة منها في دعم استقراره وأمنه ووحدته، وتحقيق تنميته.// انتهى //00:21ت م0351