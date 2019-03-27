عمّان 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، مدير عام الهيئة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الفريق جان بروكس الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة بين الجيش الأردني وحلف الناتو.// انتهى //00:23ت م0352