محايل 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسدشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم فعاليات اليوم العالمي للمياه 2019 وذلك في المركز الحضاري التابع للبلدية .وأوضح مدير فرع خدمات المياه بالمحافظة عبدالله جعفر البارقي أن احتفال اليوم العالمي للمياه يقام سنويا في 22 مارس من كل عام ويحتفل العالم بهذه المناسبة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة ، ويسلط اليوم العالمي للمياه الضوء سنويًا على جانب معين من المياه العذبة .كما دشّن "البناوي" البرنامج الوطني لترشيد المياه (قطرة) ، وهو برنامجًا وطنيًا يعني بالحفاظ على المياه باعتبارها ثروة وطنية غير متجددة .// انتهى //00:49ت م0354