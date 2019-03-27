كانبيرا 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واساعلن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، أن استراليا وهونغ كونغ وقعتا اتفاقية تجارة حرة واتفاقية استثمار.وقال موريسون في بيان مشترك مع وزير التجارة والاستثمار في هونغ كونغ سايمون بيرمنغهام اليوم " إن الاتفاق يعتبر حافزًا رئيسيًا للاقتصاد الاسترالي وأن المزارعين ورجال الأعمال ومزودي الخدمات والمستثمرين الاستراليين، هم الفائز الأكبر من حالة اليقين التي يوفرها هذا الاتفاق".بدوره، أكد الوزير بيرمنغهام، أنه وفقًا لهذا الاتفاق ستكون الرسوم الجمركية صفرًا على السلع، وسيتم ضمان وصول مزودي الخدمات للأسواق، وستشهد شروط الاستثمار الثنائي الاتجاه تحسنًا كبيرًا.// انتهى //00:54ت م0355