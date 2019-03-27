اجتماعي / الرماح ترأس اجتماع المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
عرعر 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واس
ترأست معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح اليوم, اجتماع المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم بعرعر ، وذلك بمركز التأهيل الشامل بعرعر .
ونوهت الدكتورة الرماح بدور المجلس في متابعة احتياجات ذوي الإعاقة ، كما استمعت إلى مداخلاتهم واستفساراتهم واعدة بتقديم كل ما يخدم هذه الفئة الغالية , مشيدةً بالجهود الرائعة التي تقدمها الوزارة وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع .
تجدر الإشارة إلى أن المجلس يهدف إلى بناء تصور مشترك عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة واندماجهم الاجتماعي في سوق العمل .
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