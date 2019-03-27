عرعر 19 رجب 1440 هـ الموافق 26 مارس 2019 م واسترأست معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح اليوم, اجتماع المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم بعرعر ، وذلك بمركز التأهيل الشامل بعرعر .ونوهت الدكتورة الرماح بدور المجلس في متابعة احتياجات ذوي الإعاقة ، كما استمعت إلى مداخلاتهم واستفساراتهم واعدة بتقديم كل ما يخدم هذه الفئة الغالية , مشيدةً بالجهود الرائعة التي تقدمها الوزارة وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع .تجدر الإشارة إلى أن المجلس يهدف إلى بناء تصور مشترك عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة واندماجهم الاجتماعي في سوق العمل .// انتهى //00:56ت م0356