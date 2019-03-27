الرباط 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسوقعت المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليوم بالرباط، على برنامج الشراكة الذي يهدف إلى مواكبة الجهود التي تقوم بها المغرب في مجال التصنيع وتحقيق أهدافه الخاصة بالتنمية المستدامة.وسيسهم هذا البرنامج، الذي وقع عليه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي عبد الحفيظ العلمي، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ، في التحول الاقتصادي الجاري بالمغرب والمرتكز على تسريع التنمية الصناعية، وتحقيق مستوى جديد من النمو يستفيد منه جميع المواطنين، ويسهم أيضًا في خلق فرص الشغل بالنسبة للشباب، فضلًا عن تحقيق الأولويات الحالية، خاصة ما يتعلق بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية والشروع في مسار التطوير الصناعي.كما يسهم في تعزيز تنمية المناطق الصناعية المستدامة بالمغرب، والتي يتم تصميمها وفق معايير الجودة والجاذبية والفعالية الطاقية والتنافسية الدولية وأيضا لدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر يحترم التوازنات والرهانات البيئية، مع تحسين استخدام مدخلات الطاقة في العمليات الصناعية.// انتهى //00:56ت م0357