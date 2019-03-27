عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الصيني
خادم الحرمين يستعرض ووزير الدفاع الصيني تطوير التعاون العسكري
ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الصيني
مجلس الوزراء يثمن جهود لجنة المشروعات الكبرى برئاسة ولي العهد
فيصل بن بندر: جامعة الفيصل حققت مستويات عالية في جودة التعليم
أمير الرياض يستقبل رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالمنطقة
فيصل بن مشعل يدعو لإنشاء رابطة للحفاظ على البيئة
أمير الشرقية يلتقي قادة القطاعات الأمنية المشاركين في وطن 89
المملكة: الجولان سورية وقرار واشنطن يقوض السلام
نائب أمير الرياض يشـرّف حفل سفارة بنغلاديش
وزير العدل يثمّن قرار إنشاء مركز الإسناد والتصفية
د. الربيعة يستعرض جهود المملكة مع مسؤولي الخارجية التشيلية
السليم يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية فيجي
التحول الرقمي في وزارة العدل يرفع عمليات التوثيق 52 %
تخرج كوكبة جديدة من طلبة مركز الدراسات الصحية بمدينة سلطان الطبية العسكرية
لجنة الصداقة البرلمانية تبحث مع سفير نيبال تعزيز العلاقات
الجيش يحسم مصير بوتفليقة
علاوي يدعو لتشكيل وفد للقاء ترمب
السودان يؤكد أهمية العلاقات مع أميركا
// يتبع //
06:07ت م
0003