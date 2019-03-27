الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الصينيخادم الحرمين يستعرض ووزير الدفاع الصيني تطوير التعاون العسكريولي العهد يلتقي وزير الدفاع الصينيمجلس الوزراء يثمن جهود لجنة المشروعات الكبرى برئاسة ولي العهدفيصل بن بندر: جامعة الفيصل حققت مستويات عالية في جودة التعليمأمير الرياض يستقبل رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالمنطقةفيصل بن مشعل يدعو لإنشاء رابطة للحفاظ على البيئةأمير الشرقية يلتقي قادة القطاعات الأمنية المشاركين في وطن 89المملكة: الجولان سورية وقرار واشنطن يقوض السلامنائب أمير الرياض يشـرّف حفل سفارة بنغلاديشوزير العدل يثمّن قرار إنشاء مركز الإسناد والتصفيةد. الربيعة يستعرض جهود المملكة مع مسؤولي الخارجية التشيليةالسليم يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية فيجيالتحول الرقمي في وزارة العدل يرفع عمليات التوثيق 52 %تخرج كوكبة جديدة من طلبة مركز الدراسات الصحية بمدينة سلطان الطبية العسكريةلجنة الصداقة البرلمانية تبحث مع سفير نيبال تعزيز العلاقاتالجيش يحسم مصير بوتفليقةعلاوي يدعو لتشكيل وفد للقاء ترمبالسودان يؤكد أهمية العلاقات مع أميركا// يتبع //06:07ت م0003