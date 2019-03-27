وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اغتيال السلام) : ماذا بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وماذا بعد اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة؟ ماذا بقي للسلام في الشرق الأوسط الذي بات دون عنوان؟ بعد إجراءات الإدارة الأميركية أحادية الجانب، دون أي اعتبار للقرارات الدولية التي ترفض الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في العام 67، لم يبقَ للسلام هامش يتحرك من خلاله، ولم تبقَ للإدارة الأميركية أي فرصة لعرض مشروعها المزمع للسلام مع انحيازها التام غير المسبوق لإسرائيل، فمنْ بعد تلك الإجراءات سيصدق أن واشنطن ستكون وسيطاً محايداً في أي عملية سلام مقبلة؟.وأضافت أن إجراءات الإدارة الأميركية وانحيازها التام لإسرائيل تعني أننا أمام مرحلة جديدة من فرض الأمر الواقع دون النظر للنتائج السلبية المترتبة عليها، مما يؤدي إلى استغلال الجماعات المتطرفة لهكذا إجراءات لتنفيذ أجنداتها كما حدث مع (القاعدة) و(داعش) اللذين استغلا أحداث المنطقة أسوأ استغلال للترويج لأهدافهما عبر ادعاءاتهما الزائفة عن استعادة الأراضي المحتلة، فالإجراءات الأميركية لم تترك فرصة من أجل الوصول إلى نقاط توافق حول مبادرتها التي تزمع إطلاقها قبل نهاية العام، وكانت تروج لها أنها فرصة لا بعدها فرصة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، كل ذلك الترويج ذهب أدراج الرياح بعد الإجراءات التي اتُّخذت، ولم تراعِ فيها سوى إسرائيل دون أي طرف آخر.وبينت أن الإجراءات الأميركية لم تترك لنا حتى بصيص أمل لحل أزمة الشرق الأوسط، فهي قد اغتالت كل الفرص التي كنا نتمنى أن تكون حقيقية ولو بعض الشيء.// يتبع //06:08ت م0004