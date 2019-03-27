وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خطوة خطيرة لا تحمد عقباها) : أدانت جامعة الدول العربية بشدة قرار الإدارة الأمريكية بضم هضبة الجولان المحتلة إلى الكيان الصهيوني، واعتبرته نهجا يعيق عملية السلام في المنطقة، كما أدانت الأمم المتحدة هذا الإجراء بحكم أن الاعتراف الضمني بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان يتناقض تمام التناقض مع قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 497 الذي ينص بصريح العبارة على أن ضم تلك المرتفعات الى إسرائيل هو إجراء باطل وصوري وليس له أثر قانوني، وخطوة الضم في جوهرها تمثل أسلوبا خطيرا لا تحمد عقباه، وتمثل تقويضا لا يمكن أن يخفى على أحد لعملية السلام المنشودة في الشرق الأوسط، وهي عملية زادها الضم تعقيدا وتشابكا.وأضافت لا شك أن هذا الإجراء الأحادي يمثل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، وسوف يبقي جذوة التوتر مشتعلة في وقت تنظر فيه دول العالم بترقب لظهور حل سلمي قاطع ينهي الصراع القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استنادا إلى منطوق الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضم مرتفعات الجولان إلى الكيان الصهيوني يؤثر سلبا وبشكل مباشر على مختلف الخطوات الإيجابية المطروحة لتسوية أزمة الشرق الأوسط القائمة على أسس راسخة قوامها العدل والإنصاف.وبينت أن المملكة قد نادت في كل محفل بأهمية الشروع في اتخاذ السبل الكفيلة بإحلال السلام في المنطقة من خلال الركون إلى حل سلمي شامل وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية على اعتبار أنها القضية المركزية للأمة العربية يقوم على احترام الشرعية الدولية وقوانينها الأممية الملزمة والمبادرة بإحلال الاستقرار في المنطقة بالعودة إلى مقتضيات ومسلمات الحل السلمي القائمة أركانه على مشروع قيام الدولتين الذي اقترحته المملكة، ثم تحول بعد ذلك إلى مشروع عربي شامل.ورأت أن قرار الضم وغيره من القرارات المجحفة لتمرير أي مكسب سياسي تعتبر استنادا إلى منطوق القانون الدولي لاغية ولا أثر لها، واتخاذها في ظروف دقيقة يسعى المجتمع الدولي وكافة الدول المحبة للأمن والاستقرار والسيادة لوضع التصورات المنطقية والآمنة للوصول إلى حل سلمي ينزع فتائل الصراع والتوتر في المنطقة، اتخاذها في ظل هذه الظروف يعقد تلك التصورات ويقودها إلى المجهول ويدخل الأزمة بكل تعقيداتها في نفق مظلم لا بصيص لنور في نهايته.وختمت:انحياز البيت الأبيض للكيان الصهيوني والارتماء في أحضانه وتنفيذ أجنداته السياسية القائمة على العدوان والتسلط لا يخدم الخطوات الحثيثة التي يبحث ساسة دول العالم عن قنواتها المؤدية إلى تحقيق سلام فعلي في المنطقة، كما أن الانحياز من جانب آخر سوف يلحق أفدح الأضرار بالمصالح الأمريكية في دول يهمها توطيد علاقاتها مع دولة عظمى يفترض أن تضطلع بأدوار متوازنة لمعالجة معضلة كأداء تعد من أطول وأعقد القضايا السياسية التي لم يشهد لها العالم مثيلا في العصرالراهن والبحث عن حلحلتها بطريقة عقلانية وسلسة وراجحة.// يتبع //06:08ت م0005