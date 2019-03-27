واشنطن 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان وزير الخارجية مايكل بومبو التقى اليوم بنظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري في واشنطن.واضاف البيان ان وزير الخارجية الامريكي وخلال اللقاء أشاد بجهود وزير الخارجية المصري لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر.وناقش الوزيران كيفية تعزيز أمن واستقرار مصر والمنطقة ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //06:21ت م0008