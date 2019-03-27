سكاكا 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف و بالشراكة مع مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف حملة لتوزيع وزراعة الشتلات على مراجعي العيادات والمرضى في المستشفى ، وذلك ضمن سعيه للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع بهدف التوعية و التثقيف بأهمية البيئة .وشارك مدير مستشفى الملك عبد العزيز الدكتور فايز بن الغثيان الرويلي ومجموعة من الطاقم الفني والإداري في هذه الحملة بحضور مدير إدارة البئية بفرع الوزارة ناصر بن سعود المقبل و الذي بدوره ثمن تعاون إدارة المستشفى و مشاركتهم في هذه الحملة .من جانبه قدم مدير عام فرع الوزارة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري شكره و تقديره لمدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لحرصه على تفعيل دور الشراكة بين المستشفى وفرع الوزاره بمثل هذه المناسبات، و مثمنًا في الوقت ذاته هذا التعاون المثمر.//انتهى//06:21ت م0009