اجتماعي/ تخصصي الجوف يودع شتلات زراعية لمراجعيه بمناسبة أسبوع البيئة
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
سكاكا 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف و بالشراكة مع مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف حملة لتوزيع وزراعة الشتلات على مراجعي العيادات والمرضى في المستشفى ، وذلك ضمن سعيه للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع بهدف التوعية و التثقيف بأهمية البيئة .
وشارك مدير مستشفى الملك عبد العزيز الدكتور فايز بن الغثيان الرويلي ومجموعة من الطاقم الفني والإداري في هذه الحملة بحضور مدير إدارة البئية بفرع الوزارة ناصر بن سعود المقبل و الذي بدوره ثمن تعاون إدارة المستشفى و مشاركتهم في هذه الحملة .
من جانبه قدم مدير عام فرع الوزارة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري شكره و تقديره لمدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لحرصه على تفعيل دور الشراكة بين المستشفى وفرع الوزاره بمثل هذه المناسبات، و مثمنًا في الوقت ذاته هذا التعاون المثمر.
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