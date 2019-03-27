طرابلس 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الدكتور الجيلاني رحومة، وتم بحث موضوع الاستفتاء على مشروع الدستور في ظل مستجدات الوضع السياسي الراهن.وأشارت الصحف إلى لقاء القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي ، موضحة أن الهدف هو إعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الأممي، غسان سلامة الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وحث جميع الأطراف على الالتفاف وراء هذه الجهود لضمان نجاح المؤتمر الوطني الذي سيعقد في غدامس الشهر المقبل.ونوهت صحف ليبيا إلى لقاء رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية لدى ليبيا ماريا ريبيرو، وتم بحث استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وعرجت على دعوة الاتحاد الأوروبي، لجميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي تحريض، وخاصة من خلال وسائل الإعلام، والعمل على نزع فتيل التوتر، في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا.// انتهى //08:53ت م0010