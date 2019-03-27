السيح 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسيدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي غداً، فعاليات أسبوع البيئة الأول والمعرض المصاحب، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج، تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"، وذلك في مجمع جو مول بمدينة السيح.وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور علي بن محمد المنصور أن أسبوع البيئة يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعزيز دور المؤسساتالحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص في الحفاظ على البيئة، وزيادة الوعي البيئي لدى المجتمع.وأبان المنصور أن محافظ الخرج سيدشن خلال هذا الأسبوع مبادرة زراعة 100 ألف شتلة وإطلاق حملة تشجير منتزه الوسيع، وتشجير مجموعة من مدارس التعليم العام وأندية الأحياء بمدينةالسيح وتحويلها لصديقة للبيئة، مشير إلى أن فعاليات هذا الأسبوع تشتمل على العديد من الأنشطة والبرامج والمحاضرات والندوات التوعوية بأهمية المحافظة على البيئة وزراعة الأشجار، بمشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بالبيئة.// انتهى //08:59ت م0012