الباحة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظتي العقيق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة, تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //09:20ت م0014